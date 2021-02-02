Мужчина в шестой раз выиграл в лотерею сотни тысяч долларов

В США мужчина в шестой раз выиграл в лотерею сотни тысяч долларов и не собирается останавливаться на достигнутом. Об этом сообщает CNN.

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Так, Брайан Мосс из штата Айдахо выиграл в лотерее четверть миллиона долларов, и эта победа стала для него шестой.

Отмечается, что 250 тысяч долларов – самый крупный приз Мосса. Он планирует потратить его на образование дочери.

Владелец магазинчика спортивных товаров не собирается прекращать играть, ведь удача от него не отворачивается. Кроме того, дивиденды от лотереи Айдахо достаются государственным школам штата, поэтому мужчина считает свое увлечение полезным не только для кошелька, но и для общества.

"Я горжусь тем, что помогаю поддерживать государственные школы Айдахо, именно поэтому я играю", – отметил мужчина.

Ранее сообщалось, что мужчина случайно выиграл 800 тысяч долларов. Он признался, что первым делом хочет хорошенько отпраздновать выигрыш, а уже какими будут дальнейшие траты – покажет время.

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По материалам: Подробности