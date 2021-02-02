Коронавирус в Украине: новости за сутки

В Украине за сутки подтвердили 2394 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших COVID-19 117 детей и 213 медработников. Также за сутки было госпитализировано 833 человек, скончались – 156, выздоровели – 11 457.

Ранее мы писали, что в ВОЗ рассказали, кому нельзя вакцинироваться от COVID. ВИЧ-инфицированные подвержены более высокому риску тяжелого заболевания COVID-19, а значит таким реципиентам следует предоставить информацию и консультации.

Кроме того, ВОЗ обнародовала пугающий коронавирусный прогноз на 2021 год. Человечество за свою историю смогло полностью справиться лишь с одной опасной инфекцией.

Читайте также, в Украине запустят сайт для записи на вакцинацию от COVID. 10 февраля 2021 года в Украине будет полностью протестирован в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактики.

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По материалам: Подробности