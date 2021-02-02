Какой будет весна 2021: предсказания в День сурка

2 февраля традиционно отмечается День сурка. В этот день по поведению сурка определяют, как быстро придет весна и какой будет ее продолжительность.

Впервые доверили животному предсказывать погоду жители Древнего Рима, но вместо сурка они наблюдали за ежиками. День сурка впервые отпраздновали в 1886 году жители маленького американского городка Панксатони. Они извлекли из норки сурка по имени Фил, который впоследствии стал местной знаменитостью.

Читайте также

Снег до 20 см и похолодание: в Украине ухудшается погода

Позже такой праздник полюбился и украинцам.

Так, сегодня, 2 февраля, будить сурка будут в Харьковской области. Миссию метеоролога сейчас выполняет Тимка Третий. Он – синоптик в третьем поколении. Его дедушка и отец тоже просыпались в начале февраля, чтобы спрогнозировать весну.

Согласно поверью, если грызун проснется и не увидит своей тени, весна будет ранней. А если наоборот, то стоит ожидать еще до полутора месяцев морозов.

К слову, в этом году Тимка также попробует предсказать, что именно поможет украинцам преодолеть коронавирус.

Ранее мы писали о том, что обязательно нужно сделать в День сурка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности