Илон Маск заявил, что покидает Twitter
Во вторник, 2 февраля, генеральный директор и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что временно покидает социальную сеть Twitter.
Об этом он сообщил на своей Twitter-странице.
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"На время выключу Twitter", – написал Маск.
При этом бизнесмен не объяснил причины этого решения и не уточнил временной промежуток.
Твит Маска набрал уже более 253 тысяч лайков.
Ранее мы писали о том, что Илон Маск вживил чип в мозг обезьяны и научил силой мысли играть на компьютере. Бизнесмен основал стартап Neuralink в 2017 году, вложив в него более $100 млн. Компания занимается созданием интерфейса для связи мозга и компьютера.
Маск заявляет, что его главная цель – устранить последствия травм головного и спинного мозга, и с помощью специального чипа вернуть людям утраченные способности.
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По материалам: Подробности