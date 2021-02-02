Общество

Илон Маск заявил, что покидает Twitter

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Илон Маск заявил, что покидает Twitter

Во вторник, 2 февраля, генеральный директор и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что временно покидает социальную сеть Twitter.

Об этом он сообщил на своей Twitter-странице.

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"На время выключу Twitter", – написал Маск.

Илон Маск заявил, что покидает Twitter

При этом бизнесмен не объяснил причины этого решения и не уточнил временной промежуток.

Твит Маска набрал уже более 253 тысяч лайков.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск вживил чип в мозг обезьяны и научил силой мысли играть на компьютере. Бизнесмен основал стартап Neuralink в 2017 году, вложив в него более $100 млн. Компания занимается созданием интерфейса для связи мозга и компьютера.

Маск заявляет, что его главная цель – устранить последствия травм головного и спинного мозга, и с помощью специального чипа вернуть людям утраченные способности.

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По материалам: Подробности

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