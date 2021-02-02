Общество
3 февраля в Украине ожидаются кратковременные дожди
Всреду, 3февраля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, местами постране пройдут кратковременные дожди, надорогах, кроме южных областей, сохранится гололедица. Ветер южный, юго-западный, 3-10м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −5…−3 °С, днем температура воздуха составит +1…+4 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −5…+2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +3…+10 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до0…+4 °С, днем температура воздуха поднимется до+5…+9 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +1…+4 °С, днем воздух прогреется до+7…+9 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo