2 февраля в Украине действует «желтое» предупреждение о гололедице

Вовторник, 2февраля, надорогах Украины, кроме юго-восточной части, образуется гололедица (первый уровень опасности— «желтый»). ВКиеве иКиевской области 2февраля надорогах также будет наблюдаться гололедица (первый уровень опасности— «желтый»). Погодные условия могут привести кнарушению движения наотдельных участках дорог.

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Взонах движения автотранспорта следует переходить улицу только вместе обозначенного пешеходного перехода. Помните, что из-за скользкого дорожного покрытия водителю требуется больше времени для остановки машины. Неперебегайте дорогу перед движущимся транспортом.

Напомним водителям: чтобы иметь возможность вовремя затормозить иприготовиться ксовершению маневра зимой, необходимо увеличить дистанцию доедущего впереди автомобиля. При проезде перекрестка нужно быть особенно внимательными. Поворачивать следует аккуратно, намалой скорости, несоздавая помех другим автомобилям.

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По материалам: Gismeteo