Общество

2 февраля в Украине действует «желтое» предупреждение о гололедице

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

Вовторник, 2февраля, надорогах Украины, кроме юго-восточной части, образуется гололедица (первый уровень опасности— «желтый»). ВКиеве иКиевской области 2февраля надорогах также будет наблюдаться гололедица (первый уровень опасности— «желтый»). Погодные условия могут привести кнарушению движения наотдельных участках дорог.

2 февраля в Украине действует «желтое» предупреждение о гололедице

©pixabay.com

Взонах движения автотранспорта следует переходить улицу только вместе обозначенного пешеходного перехода. Помните, что из-за скользкого дорожного покрытия водителю требуется больше времени для остановки машины. Неперебегайте дорогу перед движущимся транспортом.

Напомним водителям: чтобы иметь возможность вовремя затормозить иприготовиться ксовершению маневра зимой, необходимо увеличить дистанцию доедущего впереди автомобиля. При проезде перекрестка нужно быть особенно внимательными. Поворачивать следует аккуратно, намалой скорости, несоздавая помех другим автомобилям.

2 февраля в Украине действует «желтое» предупреждение о гололедице

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Открытие пятой сессии Верховной Рады девятого созыва

1 час ago

Стянули автозаки и силовиков: в Москве состоится суд над Навальным (фото и видео)

1 час ago

Глава налогового комитета: Средняя зарплата в Украине может сравниться с польской через 30-40 лет

2 часа ago

Экс-нападающий “Шахтера” сменил португальский гранд на клуб из Испании

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button