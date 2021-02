Зимние штормы посеяли хаос в США, сотни авиарейсов отменены

Из-за мощного шторма светрами иметелями, охватившего северо-восточные ицентральные части США наминувших выходных, надорогах иваэропортах царит настоящий хаос. Международный аэропорт Джона Кеннеди вНью-Йорке отменил более 150рейсов, что составило 75% всех перелетов, запланированных напонедельник. Аэропорт ЛаГуардия, также расположенный вНью-Йорке, отменил 86% всех рейсов, это более 100перелетов, сообщает AccuWeather.

Международный аэропорт Ньюарк Либерти вНью-Джерси занял второе место поколичеству отмен впонедельник— 146, что составляет 68% отвсех рейсов задень. Ваэропортах города Чикаго, штат Иллинойс, было отменено более 100авиарейсов.

Власти Чикаго объявили, что всубботу вгороде работало 287снегоочистителей. Повсему штату Иллинойс было развернуто 1,8тыс. грузовиков иоборудования. Там, где количество снегопадов превысило 2,5см вчас, снегоуборочным бригадам было трудно поддерживать дороги чистыми.

Вштате Вирджиния зимняя буря также осложнила ситуацию надорогах. Четверо пожарных были доставлены вбольницу слегкими травмами после того, как ихмашина, отправленная повызову, перевернулась назаснеженной трассе.

Внастоящее время шторм постепенно ослабевает над долиной Огайо. Метеорологи предупредили, что вдодь побережья Атлантики усиливается еще одна зимняя буря, которая принесет наСеверо-Восток снег исильные ветры уже всередине недели.

Slippery road conditions caused @HenricoFire Engine 305, from Lakeside, tospin &overturn onWoodman Rdwhile responding toaservice call. The firefighters exited &were taken tohospitals with non-life threatening injuries. Woodman isclosed atSpiderDr. pic.twitter.com/CavcvsPCvL

—Henrico County Government (@HenricoNews) January31, 2021

По материалам: Gismeteo