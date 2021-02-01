Украинские абитуриенты начали регистрироваться на ВНО

С 1 февраля 2021 года для всех, кто хочет принимать участие во Внешнем независимом оценивании началась регистрация на экзамен.

До 30 апреля 2021 года участники должны загрузить из своих электронных кабинетов приглашения участников. Там указывается место и время проведения ВНО.

Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 начнется 1 февраля и продлится до 5 марта.

Отмечается, что основная экзаменационная сессия состоится по такому графику:

21 мая – химия, 24 мая – испанский, немецкий, французский языки;

25 мая – английский язык;

28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта);

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня – история Украины;

7 июня – физика;

10 июня – биология;

15 июня – география.

Известно, что результаты сдачи экзаменов разместят на информационных страницах участников Внешнего независимого оценивания до 30 июня 2021 года. При этом, участие в экзаменах будет бесплатным, а сдать можно будет не более 5 предметов.

Читайте также, с 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком при сдаче независимого оценивания. Языковой омбудсмен добавил, что большое значение имеет качество тестов самого ВНО, а также качество преподавания.

Кроме того, вскоре будет рассмотрен вопрос проекта постановления о премиях для лучших участников внешнего независимого оценивания. Депутаты могут рассмотреть документ на этой или следующей пленарной неделе.

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По материалам: Подробности