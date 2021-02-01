В Украину идут мощные морозы до -20 градусов

Погода в Украине в феврале 2021 будет с сильными морозами, снегопадами и периодами оттепели. Первые сильные морозы стукнут уже в первые дни месяца.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в Украине с 1 по 3 февраля дневная температура воздуха составит -10… -14 градусов мороза, а ночью ожидается до 20 градусов ниже нуля, также в эти дни будут сильные снегопады.

По его словам, 4-7 февраля температура воздуха будет на уровне 6-8 градусов с отметкой "минус", а с 8 по 10 февраля ожидается всего 1-2 градуса мороза. 6 и 7 февраля народный синоптик прогнозирует снегопады.

Горбань отметил, что с 10 по 12 февраля температура воздуха вновь упадет, но не критично: до -6 градусов. 13 февраля, на один день, будет незначительно потепление до 1-2 градусов с отметкой "минус" (на эту же дату прогнозируется снегопад), а вот уже с 14 февраля вновь ожидается резкое похолодание до -10 градусов днем и -13… -17 градусов в ночное время суток.

С 18 февраля в Украине придет новая волна тепла – столбики термометров будут показывать от 3 мороза до 2 градусов тепла. И такие температурные качели, с незначительными переходами столбиков термометров через "ноль", будут наблюдаться до конца февраля. 20, 25 и 27 февраля, по прогнозам народного синоптика, в Украине ожидается дождь со снегом.

Ранее сообщалось, что с февраля в Украине прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

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По материалам: Подробности