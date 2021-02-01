В подземном переходе Киева “открыли” СИЗО

В столице Украины, в Киеве, из подземного перехода возле Украинского дома сделали СИЗО. Киевские художники перерисовали стены. Об этом сообщает "Сегодня".

Вероятно, работа художников свежая, так как банки из-под краски и малярный скотч лежат там же:

Если вы никогда не были в следственном изоляторе и даже не представляете себе, где обычно удерживают подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, то считайте, что у вас появилась возможность:

Ранее мы писали о том, что украинская столица попала на сотое (последнее) место рейтинга самых зеленых городов планеты.

Кроме того, Киев опустился в рейтинге самых дорогих городов мира. Столь резкое изменение в рейтинге случилось из-за пандемии коронавируса и обвала цен.

Читайте также, ежегодный рейтинг счастья ООН поставил Украину на 133 место среди стран мира. При этом, Первую строчку уверенно заняла Финляндия.

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По материалам: Подробности