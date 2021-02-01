Общество

В подземном переходе Киева “открыли” СИЗО

Photo of Admin Admin Send an email 45 секунд ago
0 0 1 минута чтения

В подземном переходе Киева "открыли" СИЗО

В столице Украины, в Киеве, из подземного перехода возле Украинского дома сделали СИЗО. Киевские художники перерисовали стены. Об этом сообщает "Сегодня".

В подземном переходе Киева "открыли" СИЗО

Вероятно, работа художников свежая, так как банки из-под краски и малярный скотч лежат там же:

Если вы никогда не были в следственном изоляторе и даже не представляете себе, где обычно удерживают подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, то считайте, что у вас появилась возможность:

В подземном переходе Киева "открыли" СИЗО

В подземном переходе Киева "открыли" СИЗО

Ранее мы писали о том, что украинская столица попала на сотое (последнее) место рейтинга самых зеленых городов планеты.

Кроме того, Киев опустился в рейтинге самых дорогих городов мира. Столь резкое изменение в рейтинге случилось из-за пандемии коронавируса и обвала цен.

Читайте также, ежегодный рейтинг счастья ООН поставил Украину на 133 место среди стран мира. При этом, Первую строчку уверенно заняла Финляндия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 45 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Стартап, что хочет стать Uber в космосе, запустил в США прототип ракеты на биотопливе

1 час ago

Количество принятых Радой законов резко упало – КИУ

2 часа ago

В Нидерландах возобновляются слушания по делу крушения МН17 на Донбассе

2 часа ago

1 февраля: кто сегодня сформирует «погоду» по курсу и почему никому не будет скучно

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button