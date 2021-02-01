В МОЗ рассказали, кто получит сертификаты о вакцинации

Сертификат о вакцинации от коронавируса не будет обязательным в Украине пока ограничен доступ к вакцинам. Однако его смогут выдавать для путешествий в случае необходимости. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Пока мы действуем в рамках исключительно международного законодательства (относительно так называемого "COVID-сертификата"). Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение №6 к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному удостоверению о вакцинации", – заявил он.

Читайте также

Вакцинация для всех: ВОЗ изменила результаты исследований

При этом Ляшко добавил, что пока правительство не будет вводить никаких других паспортов о вакцинации. При этом он отметил, что получить COVID-сертификат можно будет онлайн.

"Мы просто нашу систему здравоохранения перестроили так, что при необходимости двумя кликами на клавиатуре можно выдать ту форму справки человеку, который будет путешествовать и, вероятно, какая-то страна введет требование, что при пересечении границы нужно предъявить международное удостоверение о вакцинации. Это будет бесплатно", – заявил Ляшко.

При этом он добавил, что пока в Украине ограничен доступ к COVID-вакцинам, для посещения учреждений не будет необходим сертификат о вакцинации.

Ранее мы писали, что в ВОЗ рассказали, кому нельзя вакцинироваться от COVID. ВИЧ-инфицированные подвержены более высокому риску тяжелого заболевания COVID-19, а значит таким реципиентам следует предоставить информацию и консультации.

Кроме того, ВОЗ обнародовала пугающий коронавирусный прогноз на 2021 год. Человечество за свою историю смогло полностью справиться лишь с одной опасной инфекцией.

Читайте также, в Украине запустят сайт для записи на вакцинацию от COVID. 10 февраля 2021 года в Украине будет полностью протестирован в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности