Общество

В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность

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Впонедельник, 1февраля, всвязи соснегопадами иметелями ввысокогорье Ивано-Франковской иЗакарпатской областей объявлена значительная снеголавинная опасность (3уровень). Отпоходов навысокогорье рекомендуется воздержаться.

В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность

©pixabay.com

При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный.

Вероятен естественный сход лавин, возможно провоцирование схода лавин человеком. Часто лавины вызывает критическая масса свежевыпавшего снега.

Лавины обладают большой массой искоростью, они вызывают травмы, которые наносятся врезультате столкновения скамнями идеревьями, атакже сдавливания тела многотонными массами снега ипадения пострадавшего собрыва.

В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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