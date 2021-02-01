Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в день Макария

1 февраля отмечается день святого Макария. Он был настоятелем монастыря, являя собой пример благочестия, христианской кротости и смирения. Погода 1 февраля будет свидетельствовать о том, каким будет весь месяц февраль.

На Макария существовал обычай ходить друг к другу в гости, рассказывать интересные истории и пить чай.

Что нельзя делать 1 февраля

Не рекомендуется впускать в дом незнакомцев или тех, кому вы не рады. В противном случае весь месяц придется делать то, что не хочется.

Не стоит обрезать волосы – с ними уйдет и удача. А вот запрета на покраску волос в этот день в народе нет.

Нельзя 1 февраля чаевничать в одиночестве. В противном случае вскоре можно лишиться союзников или близких.

Первый день февраля плохо подходит для подписания контрактов и прочих договоренностей. Велика вероятность того, что выполнить их не удастся ни одной из сторон.

Не следует 1 февраля надевать темные вещи – только светлые цвета в этот день смогут уберечь от неприятностей.

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Приметы на 1 февраля

Морозный день – будет жаркое лето.

На Макария наблюдается теплая погода – первая половина лета будет дождливой.

Безоблачная погода – к ранней и теплой весне.

В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых осуществляются на следующий день

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По материалам: Подробности