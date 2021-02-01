Погода в Украине 2 февраля: местами пройдут дожди со снегом
Вовторник, 2февраля, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вюжных ивосточных областях пройдут дожди, вКиевской, Житомирской, Черкасской иВинницкой областях прогнозируется небольшой снег, надорогах удержится гололедица.
©pixabay.com
Вотдельных районах наюге сгустится туман, видимость снизится до500-700м.
Ветер сменных направлений, 4-9м/с, порывы до15м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −14…−7 °С, днем температура воздуха составит −6…+1 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −6…−1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+5 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до0…+5 °С, днем температура воздуха поднимется до+7…+9 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется 0…+4 °С, днем воздух прогреется до+6…+10 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo