Общество

Погода в Украине 2 февраля: местами пройдут дожди со снегом

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Вовторник, 2февраля, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вюжных ивосточных областях пройдут дожди, вКиевской, Житомирской, Черкасской иВинницкой областях прогнозируется небольшой снег, надорогах удержится гололедица.

Погода в Украине 2 февраля: местами пройдут дожди со снегом

©pixabay.com

Вотдельных районах наюге сгустится туман, видимость снизится до500-700м.

Ветер сменных направлений, 4-9м/с, порывы до15м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −14…−7 °С, днем температура воздуха составит −6…+1 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −6…−1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+5 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до0…+5 °С, днем температура воздуха поднимется до+7…+9 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется 0…+4 °С, днем воздух прогреется до+6…+10 °С.

Погода в Украине 2 февраля: местами пройдут дожди со снегом

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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