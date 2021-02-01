Общество

Под Харьковом владельцы “евроблях” перекрыли трассу (видео)

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Под Харьковом владельцы "евроблях" перекрыли трассу (видео)

Около 60 владельцев автомобилей на европейских номерах заблокировали движение по трассе Харьков-Киев в населенном пункте Песочин. Об этом пишет местное издание NewsRoom.

По словам журналистов, митингующие пропускали лишь транспорт экстренных служб, а также пассажирские автобусы. А вот обычным водителям из-за действий владельцев "евроблях" приходилось искать объездные пути.
 
Протестующие требовали от властей ослабить условия растаможки транспортных средств в Украине, а также перестать выписывать штрафы евробляхерам.

Позже в Песочин прибыло начальство полиции, которое убедило митингующих разблокировать трассу Харьков-Киев. 

"Так же полиция пообещала пока не трогать машины за просрочку, только за нарушение ПДД", – говорится в сообщении Telegram-канала Труха.

Напомним, что в конце октября 2020 года полицейским передали полномочия штрафовать владельцев "евроблях", нарушивших правила регистрации автомобилей, а такие машины отправлять на штрафплощадки.

Ранее полицейские могли тормозить "евробляхи" только за нарушение Правил дорожного движения, а применять санкции за просрочку ввоза могли только работники таможни, не имевшие права останавливать авто. Поэтому сотрудники двух органов работали в паре: одни тормозили, вторые – накладывали взыскание.

Кроме того,  с 1 января 2020 в Украине вступили в силу ужесточенные санкции и штрафы для авто на европейских номерах. Владельцам таких машин грозит штраф до 170 тыс. грн и конфискация авто.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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