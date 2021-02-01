Папа Римский Франциск учредил новый международный праздник

Папа Римский Франциск учредил новый праздник – международный день дедушек и бабушек. Он будет отмечаться в четвертое воскресенье июля.

Об этом сообщает Vatican News.

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Во время традиционной воскресной проповеди понтифик заявил, что бабушки и дедушки являются связующим звеном между поколениями, к тому же, они передают молодым жизненный опыт.

"Бабушки и дедушки являются связующим звеном между поколениями. Они передают опыт жизни и веру молодым людям. Поэтому я решил установить всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, который будут проводить ежегодно в четвертое воскресенье июля", – сказал Папа Римский.

I nonni sono l’anello di congiunzione tra le generazioni, per trasmettere ai giovani esperienza di vita e di fede. Per questo, ho deciso di istituire la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che si terrà ogni anno la quarta domenica di luglio.

— Papa Francesco (@Pontifex_it) January 31, 2021

Он также добавил, что соответствующая дата празднования выбрана потому, что находится близко к Дню памяти святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса Христа.

Ранее сообщалось, что в Украине появится новый праздник. Соответствующий проект указа президента уже согласовал Кабинет министров.

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По материалам: Подробности