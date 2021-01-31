Общество

Украинских моряков освободили из плена в Нигерии

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Украинских моряков освободили из плена в Нигерии

Украинских моряков с судна Stevia, которых захватили в плен пираты еще в декабре у берегов Нигерии, 30 января освободили. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Instagram.

"Сегодня были освобождены 6 украинских моряков – членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшее возвращение на родину", – написал президент.

 

 
 

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Стоит отметить, что еще шестеро членов экипажа судна Stevia еще находятся в Нигерии, но вскоре должны отправиться в Украину.

Напомним, у берегов Нигерии 16 декабря, пираты в очередной раз захватили в плен моряков, среди которых оказалось шесть украинцев.

Читайте также, 17 января у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, который шел под флагом Республики Палау, с украинцами и россиянами в составе экипажа. Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны.

Ранее сообщалось, что пятерых граждан Украины спасли в ходе поисковой операции на затонувшем сухогрузе возле берегов Турции. 

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По материалам: Подробности

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