В Вене начались массовые беспорядки: названа причина

В Вене 31 января, около 5 тысяч противников карантина вышли на протесты против ужесточения введенных властью ограничений. В результате "мирный" митинг перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией, которые закончились задержаниями. Об этом сообщает сообщает Austria-Today.ru

Стоит отметить, что волну протестов в Австрии спровоцировало введение властями ужесточенного карантина, который будет действовать в стране до 7 февраля.

фото: krone

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Важно, что активисты требовали не только отметить локдаун в стране, но и отставки федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, они скандировали "Курц должен уйти".

фото: krone

Как сообщают СМИ, во время столкновений с полицией некоторые участники демонстрации были задержаны.

Напомним, в Австрии продлили локдаун до 7 февраля. Власти страны ожидают еще несколько сложных месяцев.

Как ранее сообщалось, в России 31 января во время воскресной акций протеста в поддержку политика Алексея Навального были задержаны около 4 тысяч человек.

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По материалам: Подробности