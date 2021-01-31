Общество

В России снова вспыхнули протесты: силовики задерживают людей (фото, видео)

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В России снова вспыхнули протесты: силовики задерживают людей (фото, видео)

В воскресенье, 31 января, в России снова проходят акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали по возвращении из Германии. На востоке страны уже начались первые задержания.

Как сообщают местные СМИ, на протесты вышли люди в Петропавловске-Камчатском, Иркутске, Чите, Владивостоке, Томске, Новосибирске, Красноярске и других городах России. В настоящее время известно о 145 задержанных.

В Якутске протестуют при 43 градусах мороза. В Хабаровске ОМОН задержал пенсионерку.

В Новосибирске на улицы вышли около двух тысяч человек. В Иркутске и Красноярске уже задержали 93 человека, 57 — во Владивостоке.

В России снова вспыхнули протесты: силовики задерживают людей (фото, видео)

Накануне митинга по всей стране прошли обыски, задержания и аресты сотрудников штабов Навального и других активистов.

В центре Москвы "до особого распоряжения полиции" введены ограничение на передвижение пешеходов, закрыты семь станций метро, много магазинов, запрещена парковка машин. 

Напомним, 23 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального.

Акции протеста начались в таких городах: Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Якутск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан. По данным "ОВД-Инфо", в 25 городах задержано около 400 человек. 

Отметим, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 1 минута чтения
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