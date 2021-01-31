В России снова вспыхнули протесты: силовики задерживают людей (фото, видео)
В воскресенье, 31 января, в России снова проходят акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали по возвращении из Германии. На востоке страны уже начались первые задержания.
Как сообщают местные СМИ, на протесты вышли люди в Петропавловске-Камчатском, Иркутске, Чите, Владивостоке, Томске, Новосибирске, Красноярске и других городах России. В настоящее время известно о 145 задержанных.
В Якутске протестуют при 43 градусах мороза. В Хабаровске ОМОН задержал пенсионерку.
В Новосибирске на улицы вышли около двух тысяч человек. В Иркутске и Красноярске уже задержали 93 человека, 57 — во Владивостоке.
Накануне митинга по всей стране прошли обыски, задержания и аресты сотрудников штабов Навального и других активистов.
В центре Москвы "до особого распоряжения полиции" введены ограничение на передвижение пешеходов, закрыты семь станций метро, много магазинов, запрещена парковка машин.
Напомним, 23 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального.
Акции протеста начались в таких городах: Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Якутск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан. По данным "ОВД-Инфо", в 25 городах задержано около 400 человек.
Отметим, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.
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По материалам: Подробности