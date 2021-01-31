В Израиле удвоили штрафы за несоблюдение карантина: сколько будут платить нарушители

В Израиле 31 января парламент принял решение увеличить штраф за нарушение карантинных ограничений – вместо 5 тысяч штраф будет 10 тысяч, это около 86 тысяч гривен. Об этом сообщает Times of Israel.

Стоит отметить, что данный закон позволяет местным властям издавать административный запрет на работу школ, которые открылись во время карантина.

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Важно, что правительство Израиля должно еще продлить общенациональный локдаун, срок действия которого истекает 31 января.

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В стране уже более трех миллионов израильтян вакцинировалась от COVID-19.

В Израиле, 24 января правительство приняло решение – запретить все пассажирские авиаперевозки с 25 января по 31 января, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса в стране, где уже были зафиксированы новые случаи "британского" коронавируса.

Читайте также, в Израиле начали вакцинировать от коронавируса школьников, несмотря на то, что они сейчас не учатся из-за локдауна в стране.

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По материалам: Подробности