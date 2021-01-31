Сильные морозы и много снега: синоптики дали прогноз погоды на февраль

Погода в Украине в феврале подарит нам много снежных и морозных дней. Сильных минусов синоптики не обещают, но в целом месяц будет с отрицательными температурами.

Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, первые дни февраля будут со снегом и дождями, зависимо от температуры в регионе.

На севере первая неделя будет с дневными морозами, ночью до -11… -13 градусов.

На юге ожидается плюсовая температура, а в остальных регионах – днем около нуля, а ночью – "минус".

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В целом февраль будет в основном с дневными минусами на Севере, а на Востоке похолодает со второй недели месяца, на западе днем около нуля и ниже, а на юге ожидаются плюсовые температуры.

Судя по прогнозу, дней без осадков будет очень мало. В основном это снег, мокрый снег и дождь.

Ранее сообщалось, что с февраля в Украине прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.

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По материалам: Подробности