На Норвежском острове сошла крупная лавина, 2 человека погибли

Наотдаленном норвежском острове Ян-Майен, расположенном вСеверном Ледовитом океане, всубботу, 30января, сошла большая лавина. Врезультате инцидента 2человека погибли, 1ранен, сообщает APNews.

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Ян-Майен, расположен в500км квостоку отГренландии. Население острова состоит лишь изсолдат иученых. Двое погибших были служащими норвежских вооруженных сил: женщина ввозрасте 50лет итридцатилетний мужчина.

После схода лавины, которая смела троих человек, одному изпострадавших удалось выбраться самостоятельно, около двух часов онпровел вснегу, носумел дойти навоенную базу запомощью.

Нанорвежской военной базе зимой работают 18человек. Военные самолеты доставляют вЯн-Майен грузы сматериковой части Норвегии около 10раз вгод, ноприземлиться здесь можно лишь при хорошей видимости, так как аэропорт острова непроизводит посадку самолетов поприборам.

Ян-Майен является частью Норвегии с1930года. Территория острова покрыта ледниками, накоторых обитают белые медведи.

©Norwegian SciTech News

По материалам: Gismeteo