Общество

На Норвежском острове сошла крупная лавина, 2 человека погибли

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Наотдаленном норвежском острове Ян-Майен, расположенном вСеверном Ледовитом океане, всубботу, 30января, сошла большая лавина. Врезультате инцидента 2человека погибли, 1ранен, сообщает APNews.

На Норвежском острове сошла крупная лавина, 2 человека погибли

©Barba.no

Ян-Майен, расположен в500км квостоку отГренландии. Население острова состоит лишь изсолдат иученых. Двое погибших были служащими норвежских вооруженных сил: женщина ввозрасте 50лет итридцатилетний мужчина.

После схода лавины, которая смела троих человек, одному изпострадавших удалось выбраться самостоятельно, около двух часов онпровел вснегу, носумел дойти навоенную базу запомощью.

Нанорвежской военной базе зимой работают 18человек. Военные самолеты доставляют вЯн-Майен грузы сматериковой части Норвегии около 10раз вгод, ноприземлиться здесь можно лишь при хорошей видимости, так как аэропорт острова непроизводит посадку самолетов поприборам.

Ян-Майен является частью Норвегии с1930года. Территория острова покрыта ледниками, накоторых обитают белые медведи.

На Норвежском острове сошла крупная лавина, 2 человека погибли

©Norwegian SciTech News

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«Форум» в оккупированном Донецке свидетельствует об обострении ситуации на Донбассе – Кравчук

60 минут ago

Протесты в поддержку Навального: в России задержали более трех тысяч человек

1 час ago

Сервису Robinhood пришлось срочно привлечь $1 миллиард. Причина — «приколы» пользователей Reddit

2 часа ago

Игроки “Манчестер Юнайтед” и “Фенербахче” перешли в лагерь соперника “Динамо” в ЛЕ

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button