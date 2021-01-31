Когда весенние каникулы в 2021 году: названа дата

Весенние каникулы в школах Украины в 2021 году начнутся 22 марта и продлятся до 28 марта включительно. Кроме того, в первый месяц весны у школьников будет один дополнительный выходной день.

Так, нерабочим будет понедельник, 8 марта, – Международный женский день, который имеет статус государственного праздника.



Второй семестр учебного 2020-2021 года начался 25 января, а закончится 28 мая 2021 года.

Министерство образования Украины ежегодно дает свои рекомендации учебным заведениям относительно дат каникул, однако по закону школы могут корректировать эти даты по своему усмотрению. Особенно это актуально в период пандемии коронавируса.



Также на начало и продолжительность каникул могут влиять такие факторы, как:

погодные условия,

отопление и региональные особенности.

Зависимо от них школа может самостоятельно менять даты отдыха для детей и назначать дополнительный карантин или каникулы.



В частности, если на самоизоляции находятся более 50% учеников или сотрудников, а также если имеет место превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, учебное заведение будет закрыто на вынужденный карантин.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве настаивают на дистанционном образовании школьников из-за эпидемии коронавируса на территории Украины.

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По материалам: Подробности