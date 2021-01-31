Общество

Жителей ряда областей Украины предупреждают об ухудшении погодных условий

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Впонедельник, 1февраля вбольшинстве северных ицентральных областей, атакже вХарьковской, Одесской иНиколаевской областях ожидается значительное выпадение снега, возможен прирост снежного покрова на5-10см. ВКировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской иНиколаевской областях днем снег перейдет вдождь, ожидается гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра достигнут 15-20м/с. Надорогах северных ицентральных областей, атакже Харьковской области образуется гололедица. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый».

Жителей ряда областей Украины предупреждают об ухудшении погодных условий

©pixabay.com

31января надорогах Украины, кроме юго-восточной части, удержится гололедица.

Погодные условия 1февраля могут привести котключению электроснабжения отдельных населенных пунктов инарушения движения автотранспорта.

Особое внимание обращайте напровода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. Если выувидели оборванные провода, обойдите ихстороной исообщите администрации населенного пункта оместе обрыва.

Находясь зарулем, перед началом движения, поворотом, разворотом, перестроением или остановкой заранее подавайте соответствующие сигналы. Воздерживайтесь отрезкого перестроения изодной полосы движения вдругую, атакже отпоспешного обгона.

Жителей ряда областей Украины предупреждают об ухудшении погодных условий

©Seldon News

По материалам: Gismeteo

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