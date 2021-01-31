Жителей ряда областей Украины предупреждают об ухудшении погодных условий

Что изменится в Украине с 1 февраля: список нововведений

Когда весенние каникулы в 2021 году: названа дата

Избиение украинского подростка в Париже: прокуратура начала расследование

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В Украине появится новый праздник: что будем отмечать

В Украину возвращаются лютые морозы: синоптики назвали дату

Выходные в феврале 2021: сколько будут отдыхать украинцы

Внимание: на реке Припять ожидается подъем уровня воды

“В феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech” – Ляшко