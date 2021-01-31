Общество

Избиение украинского подростка в Париже: прокуратура начала расследование

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Избиение украинского подростка в Париже: прокуратура начала расследование

Прокуратура Парижа 30 января начала следующую судебную стадию расследование избиения украинского подростка 15-летнего Юрия Крученика, которого сильно избили возле Эйфелевой башни. Подростка госпитализировали с многочисленными травмами черепа и позже ввели в искусственную кому. Об этом сообщает BFMTV.

По данным местных СМИ, уже семеро задержанных отправлены под стражу, им готовят обвинение в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления и групповом грабеже и насилии.

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Стоит отметить, что среди семерых задержанных шестеро несовершеннолетние, отправлены под стражу, а еще двое несовершеннолетних помещены под судебный надзор.

Напомним, 15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 15-летнего парня из Украины. На Юру напали недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось сбежать всем, за исключением одного юноши.

Читайте также, 28 января в городе Ванв вблизи Парижа девятерых человек задержали по подозрению в нападении на 15-летнего украинца.

 

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По материалам: Подробности

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