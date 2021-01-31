Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля: что ждет каждый знак зодиака

С 1 по 7 февраля нас ожидает глобальная перестройка энергетики в результате изменений, связанных с ретроградностью Меркурия и переходом Венеры в Водолея. Астрологи советуют следовать рекомендациям, чтобы в вашей жизни было как можно меньше неурядиц.

Овен

Самой главной опасностью для Овнов станут окружающие люди, точнее, манипуляторы, от которых можно ждать больших проблем. Для защиты от них Овнам потребуется укрепить свою энергетику. На этой неделе Овнам может просто не хотеться работать и развиваться, потому что они могут забыть, зачем они идут к той или иной цели. С другой стороны, Венера очень сильно усилит обаяние Овнов, так что в любовной сфере все будет намного лучше, чем в делах и работе.

Телец

У Тельцов появится возможность существенно улучшить свою жизнь в большинстве аспектов. Если в рабочих вопросах логика будет лучшим другом представителей данного знака, то в любви лучше полагаться на интуицию. Всем одиноким Тельцам нужно оценивать совместимость и проверять взаимность перед началом новых отношений. Если сейчас наломать дров, есть опасность не оправиться очень долгое время. В конце недели полезно будет заняться домашними делами.

Близнецы

Близнецам стоит перестать перетягивать на себя чужие проблемы. На этой неделе нужно стать умеренными эгоистами, забыв о том, что происходит в жизни друзей и близких. Пусть они разбираются со своими проблемами сами. Помощь стоит оказывать лишь в том случае, если о ней попросят. До 3 февраля включительно лучше не путешествовать, потому что Меркурий нарушит все планы. Вторая половина недели будет идеальной для творческой работы и обучения.

Рак

Звезды и планеты помогут Ракам привлечь успех, благополучие и исполнить задуманное. В целом неделя будет достаточно продуктивной, но опасной. Сейчас нельзя совершать необдуманные шаги, потому что каждый из них может стать причиной коллапса, начала черной полосы. Астрологи не советуют оформлять кредиты, давать людям пустые обещания и идти на хитрость в процессе достижения целей.

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Лев

Львам лучше не тратить деньги на этой неделе из-за активности ретроградного Меркурия. Если придется совершать вынужденные покупки, лучше пользоваться специальным заговором, который поможет не потратить деньги зря. В любовной сфере Львов ожидает очень благоприятный период. Особенно это касается тех, кто находится в отношениях. Львам удастся найти совместно со своей второй половинкой правильное решение в любой сложной ситуации.

Дева

У Дев ожидается довольно сложная неделя, которая заставит их впустую потратить кучу энергии. Оптимизм — лучшее оружие в борьбе с проблемами. Также Девам поможет последовательность и решительность на работе. В общении с противоположным полом лучше уповать на вежливость. Одно неверное слово может стать причиной конфликта и потери привлекательности.

Весы

Астрологи рекомендуют людям этого знака держаться поближе к близким и друзьям, не бояться совместной работы и дел. Нужно помнить о том, что люди могут быть полезны. Они могут дать отличную идею, протянуть руку помощи.

Скорпион

Некоторые люди раздражают нас безо всякой причины. У Скорпионов на этой неделе будет очень много таких людей, но нельзя позволять себе говорить им об этом. Ни в коем случае нельзя начинать конфликт, критиковать кого-то и говорить неприятные слова. Астрологи советуют быть друзьями всем и каждому. Это поможет остаться на плаву в финансовой сфере и не нажить себе врагов.

Стрелец

С первого дня недели Стрельцам стоит запрограммировать себя на успех. Нужно включиться в работу с первых минут пребывания в офисе, с самого утра понедельника настроившись на позитивный лад. Если не лениться и не откладывать на потом важные дела, Стрельцы смогут существенно увеличить доходы. Позитивные изменения будут происходить и в любви. Противоположный пол станет чаще обращать внимание на людей этого знака зодиака.

Козерог

Для Козерогов начинается время, когда нет ничего невозможного. Венера даст им огромный запас сил, терпения, энергии, удачи. Козерогам стоит направлять свою энергию в созидательное русло. Можно и даже нужно помогать близким. Это очень благоприятное время для перевода отношений на новый уровень.

Водолей

У Водолеев из-за ретроградности Меркурия пропадет позитивное мышление. Такое настроение будет очень хорошим подспорьем к удачному развитию событий. Появится больше удачи и уйдут сомнения. Доброта, хорошее настроение и любовь к миру — это три важнейших компонента счастья для Водолеев. В пятницу и субботу можно расслабиться, встретиться с друзьями, побаловать себя развлечениями, чем-то вкусным.

Рыбы

У Рыб на этой неделе будет очень много дел и забот, поэтому для энергетики и удачи очень полезно сказать себе "стоп" и отдохнуть. Не стоит недооценивать силу своевременной релаксации. Переутомления лишают нас успехов. Рыбам не стоит сейчас уезжать далеко из города или за пределы страны. Отдыхать и работать лучше как можно ближе к дому. Большой успех ожидает фрилансеров и всех, кто трудится дома.

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По материалам: Подробности