Что изменится в Украине с 1 февраля: список нововведений

С 1 февраля украинцам стоит ожидать значительных изменений. Так, должны измениться тарифы на газ, правда, временно и до конца карантина. Также последний месяц зимы принесет старт регистрации на внешнее независимое оценивание для школьников.

А еще февраль может положить начало вакцинации от COVID-19 в Украине.

Цены на газ в Украине в феврале

С 1 февраля снизятся цены на газ для бытовых потребителей. Кабмин своим постановлением №25 от 18 января этого года отнес газ к товарам с высокой социальной значимостью и установил предельные цены на этот товар.

Согласно документу, с 1 февраля цена на газ не должна превышать 6 грн 99 коп. за кубометр. Причем это цена с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами до внутренних точек выхода из газотранспортной системы.

Некоторые поставщики после решения Кабмина понизили цену на газ даже больше, чем того требовал Кабмин. Так, "Нафтогаз" на февраль установил цену для населения на уровне 6,86 грн за кубометр (в январе было 7,22 грн).

Низкая цена на газ, согласно постановлению, устанавливается на период действия карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2021 года. То есть максимум на 2 месяца.

Вакцинация от коронавируса

Украина ждет вакцину от COVID-19. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в феврале в Украину должен поступить первый миллион доз вакцин.

Как сообщил главный санитарный врач Украины, уже в феврале Украины получит по программе COVAX 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech, а до конца первого квартала до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

По словам главного санитарного врача, вакцинация от коронавируса в Украине может начаться 15 февраля.

Карантин в Украине

В Украине до 28 февраля продолжает действовать карантин "оранжевой зоны" – ограничительные противоэпидемические меры, введенные постановлением Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года.

В то же время в правительстве заявили, что в феврале может быть принято решение о возвращении адаптивного карантина, когда регионы будут разделены на зоны, в зависимости от ситуации с заболеваемостью: "зеленая", "желтая", "красная".

ВНО-2021

С 1 февраля по 5 марта 2021-го украинцы смогут зарегистрироваться на внешнее независимое оценивание. Первый тест будут сдавать абитуриенты по химии в мае, последний — по географии в июне. В МОН напомнили, что участие в основной сессии ВНО является бесплатным.

График проведения основной сессии ВНО-2021:

21 мая — химия,

24 мая — испанский, немецкий, французский языки,

25 мая — английский язык,

28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня — украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня — история Украины,

7 июня — физика,

10 июня — биология,

15 июня — география.

Подорожание проезда в общественном транспорте

В Киеве повысят тарифы на проезд в общественном транспорте. Как сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киевщины Алексей Павленко, идет пересмотр цен на отдельных маршрутах в Броварах, Боярке, Ирпене, Белой Церкви.

Он уточнил, что подорожание проезда в общественном транспорте будет в пределах 10-15%.

В то же время в Сумах с 1 февраля вырастет стоимость проезда в частных городских маршрутках. Такое решение принял исполнительный комитет Сумского городского совета, говорится на сайте горсовета Сум.

Стоимость проезда в частных маршрутках составит 7 гривен, а по маршруту в село Песчаное – 8 гривен. Для школьников 1-4 классов будет льгота – 2 гривны.

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По материалам: Подробности