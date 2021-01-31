Общество

1 февраля в Украине пройдет снег с дождем, местами – значительные осадки

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Впонедельник, 1февраля, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, всеверных изападных областях пройдет снег, наюге страны ожидаются дожди. Вцентральных ивосточных областях прогнозируется мокрый снег, местами снегопады, переходящие вливни свыпадением более 23мм осадков, надорогах образуется гололедица.

1 февраля в Украине пройдет снег с дождем, местами – значительные осадки

©pixabay.com

Вцентральных ивосточных частях Украины будет наблюдаться туман, видимость составит 300-800м.

Ветер юго-восточный, юго-западный, 4-11м/с, порывы до16м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −15…−9 °С, днем температура воздуха составит −8…+4 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −12…−7 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −6…+4 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−3…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до+5…+9 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −1…+5 °С, днем воздух прогреется до+7…+12 °С.

1 февраля в Украине пройдет снег с дождем, местами – значительные осадки

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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