Выходные в феврале 2021: сколько будут отдыхать украинцы

Третий месяц зимы щедр на общественные и религиозные праздники, однако дополнительных выходных в Украине не предусмотрено.

Февраль является самым коротким месяцем в году. В феврале насчитывается 28 дней, начнется он в понедельник, закончится — в воскресенье. Из выходных нас ожидают 4 субботы и 4 воскресенья.

Таким образов в феврале всего 8 выходных дней, и 20 рабочих.

Праздники в феврале 2021 года:

1 февраля – Всемирный день хиджаба

4 февраля – Всемирный день борьбы пpотив рака

6 февраля – Международный день бармена

9 февраля – Международный день стоматолога, Всемирный день безопасного Интернета

11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке, Всемирный день больного

12 февраля – День Дарвина

13 февраля – Всемирный день радио

14 февраля – День Святого Валентина

15 февраля – Сретение Господне, Международный день детей, больных раком, День чествования участников боевых дейcтвий на территории других государств,

19 февраля – День государственного герба Украины

20 февраля – День Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости

21 февраля – Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода

22 февраля – Международный дeнь поддержки жертв преступлений

28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины, День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.

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По материалам: Подробности