Общество

Выходные в феврале 2021: сколько будут отдыхать украинцы

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Выходные в феврале 2021: сколько будут отдыхать украинцы

Третий месяц зимы щедр на общественные и религиозные праздники, однако дополнительных выходных в Украине не предусмотрено. 

Февраль является самым коротким месяцем в году. В феврале насчитывается 28 дней, начнется он в понедельник, закончится — в воскресенье. Из выходных нас ожидают 4 субботы и 4 воскресенья.

Таким образов в феврале всего 8 выходных дней, и 20 рабочих.

Праздники в феврале 2021 года:

  • 1 февраля – Всемирный день хиджаба
  • 4 февраля – Всемирный день борьбы пpотив рака
  • 6 февраля – Международный день бармена
  • 9 февраля – Международный день стоматолога, Всемирный день безопасного Интернета
  • 11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке, Всемирный день больного
  • 12 февраля – День Дарвина
  • 13 февраля – Всемирный день радио
  • 14 февраля – День Святого Валентина
  • 15 февраля – Сретение Господне, Международный день детей, больных раком, День чествования участников боевых дейcтвий на территории других государств,
  • 19 февраля – День государственного герба Украины
  • 20 февраля – День Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля – Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода
  • 22 февраля – Международный дeнь поддержки жертв преступлений
  • 28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины, День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.

Также предлагаем вам узнать, что нельзя делать с Крещенской водой, и как правильно ее использовать и хранить. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Биатлонистка Семеренко вошла в действующую десятку спринта чемпионата Европы

1 час ago

Украина может рассчитывать на поддержку по ПДЧ в НАТО при президентстве Байдена – эксперт

2 часа ago

Белорусские силовики заявили о задержании “организатора протестов” (видео)

2 часа ago

Акции Dr. Martens выросли на четверть после IPO

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button