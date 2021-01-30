Общество
Выходные в феврале 2021: сколько будут отдыхать украинцы
Третий месяц зимы щедр на общественные и религиозные праздники, однако дополнительных выходных в Украине не предусмотрено.
Февраль является самым коротким месяцем в году. В феврале насчитывается 28 дней, начнется он в понедельник, закончится — в воскресенье. Из выходных нас ожидают 4 субботы и 4 воскресенья.
Таким образов в феврале всего 8 выходных дней, и 20 рабочих.
Праздники в феврале 2021 года:
- 1 февраля – Всемирный день хиджаба
- 4 февраля – Всемирный день борьбы пpотив рака
- 6 февраля – Международный день бармена
- 9 февраля – Международный день стоматолога, Всемирный день безопасного Интернета
- 11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке, Всемирный день больного
- 12 февраля – День Дарвина
- 13 февраля – Всемирный день радио
- 14 февраля – День Святого Валентина
- 15 февраля – Сретение Господне, Международный день детей, больных раком, День чествования участников боевых дейcтвий на территории других государств,
- 19 февраля – День государственного герба Украины
- 20 февраля – День Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости
- 21 февраля – Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода
- 22 февраля – Международный дeнь поддержки жертв преступлений
- 28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины, День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.
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По материалам: Подробности