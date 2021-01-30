Внимание: на реке Припять ожидается подъем уровня воды
Втечение 30января— 1февраля нареке Припять встворе поста Речица прогнозируется подъем воды синтенсивностью 1-5см всутки, вероятно достижение отметки затопления приусадебных участков вРатновском районе Волынской области, атакже последующее затопление пойменных территорий вРатновском, Любешовском районах Волынской области иЗаречнянском районе Ровненской области, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
©TomkaD
Чтобы предотвратить утрату ипорчу имущества, недопустить несчастных случаев вовремя паводка, необходимо внимательно следить запрогнозами инаблюдать зауровнем воды вводоемах. Следует уточнить границы подтопления врайоне проживания, проверить иочистить существующие водоотводы напридомовой территории.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo