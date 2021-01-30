В Украину возвращаются лютые морозы: синоптики назвали дату

Настоящая зима в Украину возвращается, а в некоторых регионах погода совсем ухудшится. В ближайшие дни ожидайте мороз и снег. Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко в Facebook.

"Кто еще хочет снега и настоящей зимней погоды – пожалуйста! Можете готовить сани, удобно-тепло одеваться и наслаждаться чистым воздухом", – делится прогнозом синоптик.

Синоптик обещает морозы во всех регионах Украины. Теплее будет только на Закарпатье и в южной части страны.

А вот столицу уже сегодня начнет засыпать снегом.

Синоптики также сообщили, что 6-8 февраля нас ждет новая порция морозов – на севере ночью -16… -21 градус, днем -6… -12.

На востоке и в центре днем -3… -8 градусов, а ночью -12… -13. На западе днем -3… -5, ночью до -10 градусов, а на юге днем 0… -4, ночью -6… -10 мороза.

Ранее сообщалось, что с февраля в Украине прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности