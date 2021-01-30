В Португалии легализовали эвтаназию

В пятницу, 29 января, парламент Португалии одобрил законопроект, который разрешает эвтаназию неизлечимо больных и тяжело травмированных пациентов.

"За" проголосовали 136 депутатов, против были 78, четыре воздержались, сообщает DW.

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Теперь законопроект передан на подпись президенту Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. В ближайшие недели ему предстоит решить, утвердить ли проект закона, наложить ли на него вето, или же направить на пересмотр в конституционный суд.

Если документ будет утвержден, эвтаназия станет доступна для граждан Португалии и лиц, имеющих вид на жительство в этой стране.

Так, лицам старше 18 лет будет разрешено обращаться за помощью в прекращении жизни, если они неизлечимо больны, "на протяжении длительного времени" страдают от "невыносимых" болей, а также если их ментальное состояние допускает принятие подобных решений.

Если президент одобрит закон, Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой в мире, разрешившей эвтаназию, уточняет медиагруппа Radio e Televisao de Portugal.

Ранее сообщалось, что в Испании одобрили законопроект о легализации эвтаназии. Право на добровольный уход из жизни будут иметь смертельно больные пациенты и люди с неизлечимыми болезнями.

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По материалам: Подробности