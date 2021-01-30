Общество

В Ивано-Франковской области объявлена лавинная опасность III степени

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Ввоскресенье, 31января, всвязи соснегопадами иметелями ввысокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3уровень).

В Ивано-Франковской области объявлена лавинная опасность III степени

©pixabay.com

Вероятен естественный сход лавин, возможно провоцирование схода лавин человеком. Часто лавины вызывает критическая масса свежевыпавшего снега.

Старайтесь невыходить вгорные районы водиночку, планируйте маршрут так, чтобы вернуться засветло.

Если вынаходитесь влавиноопасной местности, соблюдайте дистанцию, нонеотрывайтесь отгруппы, держите взоне видимости остальных участников. Избегайте длинных переходов, особенно наскалистых участках.

В Ивано-Франковской области объявлена лавинная опасность III степени

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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