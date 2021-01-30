Общество
В Ивано-Франковской области объявлена лавинная опасность III степени
Ввоскресенье, 31января, всвязи соснегопадами иметелями ввысокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3уровень).
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Вероятен естественный сход лавин, возможно провоцирование схода лавин человеком. Часто лавины вызывает критическая масса свежевыпавшего снега.
Старайтесь невыходить вгорные районы водиночку, планируйте маршрут так, чтобы вернуться засветло.
Если вынаходитесь влавиноопасной местности, соблюдайте дистанцию, нонеотрывайтесь отгруппы, держите взоне видимости остальных участников. Избегайте длинных переходов, особенно наскалистых участках.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo