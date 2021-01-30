Погода в Украине 31 января: облачно с прояснениями, снег с дождем
Ввоскресенье, 31января, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, всеверных изападных областях выпадет снег, вюжных, восточных ицентральных частях страны прогнозируется мокрый снег, вДонецкой иЗапорожской областях пройдут дожди, надорогах будет наблюдаться гололедица.
©pixabay.com
Вотдельных районах наюго-востоке сгустится туман, видимость составит 300-800м.
Ветер северо-западный, юго-западный, 3-11м/с, порывы до15-18м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −11…−3 °С, днем температура воздуха составит −2…+3 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −12…−4 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −3…0 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−3…−2 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+7 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −1…+1 °С, днем воздух прогреется до+3…+6 °С.
©unsplash.com
По материалам: Gismeteo