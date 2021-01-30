Общество

На Украину надвигается новый снежный циклон

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На Украину надвигается новый снежный циклон

В Украине, 30 января ожидается сильное ухудшение погодных условий. Новый снежный циклон Olaf накроет северные, центральные и южные области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается в сообщении, в понедельник, 1 февраля, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см). Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с, говорится в сообщении.

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На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица и желтый уровень опасности. 

"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключения энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, по данным Укргидрометцентра, циклон с юго-запада Olaf добрался уже и до Киева. В течение субботы в столице ожидается снег.

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"Облачные системы с юго-запада уже достигли столицы, и через несколько часов начнется снег. Такую погоду вызывает очередной циклон по имени Olaf", – говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской и Николаевской областях в результате сильных снегопадов, отрезанными от внешнего мира остались 8 населенных пунктов. Также ограничено движение на государственных и местных дорогах.

Читайте также, 28 января, из-за осложнения погодных условий начали перекрывать трассы. В Николаевской области ввели ограничение движения транспортных средств на автодорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платоново.

Ранее мы писали, что стало известно, когда в Киеве закончится снегопад. В городе обрабатывают остановки общественного транспорта, узкие пешеходные переходы, спуски в подземные пешеходные переходы и лестницы.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
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