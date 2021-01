Внекоторых районах австралийского штата Виктория за12часов впятницу, 29января, выпало месячное количество осадков, вызвав наводнения. ВНовом Южном Уэльсе прошли самые обильные ливни за10лет, затопив дороги иулицы, сообщает The Watchers.

Пословам специалистов изБюро метеорологии Австралии (BOM), сильные ливни сгрозами будут продолжаться еще несколько дней, сопровождаясь разрушительными ветрами.

ВМельбурне выпало 40мм дождя за4часа, показатель почти достиг среднего январского уровня в47мм. Обильный ливневый сток привел кнаводнениям, команды полиции испасателей помогали водителям ипассажирам, попавшим вловушку.

Почти 100 подразделений Государственной службы экстренной помощи (SES) выехали наболее чем 600 вызовов засутки, большинство изних были связаны сповреждениями отнаводнения.

Власти предупредили жителей вуязвимых для паводка районах, чтобы они были готовы квнезапным наводнениям, которые невозможно предсказать. Люди готовили мешки спеском отподступающей воды, атакже вещи наслучай экстренной эвакуации.

ВНовом Южном Уэльсе BOM зафиксировал 98мм дождя засутки, это четверть годового среднего количества осадков, составляющего 424мм. ВРиверине зарегистрировано 56мм дождя, что стало самым высоким показателем задесятилетие.

