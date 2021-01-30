Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных

В Украине за минувшие сутки выявили 4 685 случаев COVID-19. Об этом соообщает Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки:

госпитализировано- 1906 человек;

летальних случаев – 149;

выздоровели – 11317 человек;

провели тестирований за сутки – 41 781 (в том числе методом ПЦР – 23871, методом ИФА – 17910).

За все время пандемии в Украине :

заболели- 1216278 человек;

выздоровели – 1014658 человек;

летальних случаев – 22628;

проведено ПЦР-тестов – 6232960.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковска (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

Динамика коронавируса по регионам:

Киев – 341

Винницкая область – 241

Волынская область – 146

Днепропетровская область – 335

Донецкая область – 170

Житомирская область – 158

Закарпатская область – 245

Запорожская область – 220

Ивано-Франковская область – 412

Киевская область – 325

Кировоградская область – 36

Луганская область – 108

Львовская область – 356

Николаевская область – 84

Одесская область – 174

Полтавская область – 104

Ровенская область – 116

Сумская область – 77

Тернопольская область – 124

Харьковская область – 280

Херсонская область – 52

Хмельницкая область – 123

Черкасская область – 155

Черновицкая область – 186

Черниговская область – 117

Как ранее сообщалось, 2 февраля правительство расскажет о новых договоренностях о поставках вакцины от коронавируса.

Читайте также, в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным – плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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По материалам: Подробности