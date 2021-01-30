Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
В Украине за минувшие сутки выявили 4 685 случаев COVID-19. Об этом соообщает Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
Стоит отметить, что за прошедшие сутки:
- госпитализировано- 1906 человек;
- летальних случаев – 149;
- выздоровели – 11317 человек;
- провели тестирований за сутки – 41 781 (в том числе методом ПЦР – 23871, методом ИФА – 17910).
За все время пандемии в Украине :
- заболели- 1216278 человек;
- выздоровели – 1014658 человек;
- летальних случаев – 22628;
- проведено ПЦР-тестов – 6232960.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковска (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.
Динамика коронавируса по регионам:
- Киев – 341
- Винницкая область – 241
- Волынская область – 146
- Днепропетровская область – 335
- Донецкая область – 170
- Житомирская область – 158
- Закарпатская область – 245
- Запорожская область – 220
- Ивано-Франковская область – 412
- Киевская область – 325
- Кировоградская область – 36
- Луганская область – 108
- Львовская область – 356
- Николаевская область – 84
- Одесская область – 174
- Полтавская область – 104
- Ровенская область – 116
- Сумская область – 77
- Тернопольская область – 124
- Харьковская область – 280
- Херсонская область – 52
- Хмельницкая область – 123
- Черкасская область – 155
- Черновицкая область – 186
- Черниговская область – 117
Как ранее сообщалось, 2 февраля правительство расскажет о новых договоренностях о поставках вакцины от коронавируса.
Читайте также, в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным – плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.
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По материалам: Подробности