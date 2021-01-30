Общество

Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных

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Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных

В Украине за минувшие сутки выявили 4 685 случаев COVID-19. Об этом соообщает Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook. 

Стоит отметить, что за прошедшие сутки:

  • госпитализировано- 1906 человек;
  • летальних случаев – 149;
  • выздоровели – 11317 человек;
  • провели тестирований за сутки – 41 781 (в том числе методом ПЦР – 23871, методом ИФА – 17910).

За все время пандемии в Украине :

  • заболели- 1216278 человек;
  • выздоровели – 1014658 человек;
  • летальних случаев – 22628;
  • проведено ПЦР-тестов – 6232960.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковска (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных

Динамика коронавируса по регионам:

  • Киев – 341
  • Винницкая область – 241
  • Волынская область – 146
  • Днепропетровская область – 335
  • Донецкая область – 170
  • Житомирская область – 158
  • Закарпатская область – 245
  • Запорожская область – 220
  • Ивано-Франковская область – 412
  • Киевская область – 325
  • Кировоградская область – 36
  • Луганская область – 108
  • Львовская область – 356
  • Николаевская область – 84
  • Одесская область – 174
  • Полтавская область – 104
  • Ровенская область – 116
  • Сумская область – 77
  • Тернопольская область – 124
  • Харьковская область – 280
  • Херсонская область – 52
  • Хмельницкая область – 123
  • Черкасская область – 155
  • Черновицкая область – 186
  • Черниговская область – 117

Как ранее сообщалось, 2 февраля правительство расскажет о новых договоренностях о поставках вакцины от коронавируса.

Читайте также, в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным – плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 8 секунд ago
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