Франция полностью закрывает границы

Чтобы взять под контроль распространение коронавируса, власти Франции с 31 января запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Об этом заявил в 29 января вечером премьер-министр страны Жан Кастекс, передает ТАСС.

Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00:00 воскресенья. Все выезды за пределы Франции в страны ЕС возможны только с (отрицательным) тестом ПЦР, кроме работников, проживающих на приграничных территориях.

Перемещения между материковой Францией и заморскими территориями приравниваются к выезду за границу, требование на наличие ПЦР-теста вводится и для них.

До 31 января все прибывающие из стран за пределами Шенгенской зоны должны предъявить свидетельство не более чем трехдневной давности об отрицательном тесте на COVID-19. Они также обязаны пройти 7-дневный индивидуальный карантин.

Затем им предстоит повторный тест, который также должен быть отрицательным, чтобы они могли получить разрешение на пребывание в стране.

Помимо закрытия границ, французские власти также решили остановить работу всех торговых центров и магазинов площадью более 20 тыс. кв. м, торгующих непродовольственными товарами.

С 1 февраля для всех коммерческих объектов будут ужесточены нормативы по максимальному количеству покупателей и персонала, которые могут одновременно находиться в торговых залах. Комендантский час, действующий с 18:00, сохраняется по всей стране.

С начала пандемии во Франции зарегистрировано свыше 3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 75 тыс. человек. Сейчас во французских больницах находятся более 27 тыс. пациентов с COVID-19, из них 3 тысячи – в реанимации.

27 декабря во Франции стартовала кампания по вакцинации населения. С 18 января прививки делают не только проживающим в домах престарелых и врачам, но и лицам старше 75 лет, а также людям с тяжелыми заболеваниями. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 1 млн французов.

Напомним, что французский научно-исследовательский институт имени Луи Пастера принял решение о прекращении разработки вакцины от коронавируса, над которой он работал вместе с компанией Merck&Co.

По материалам: Подробности