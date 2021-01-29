Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

Февраль в 2021 году начинается в понедельник. У украинцев с пятидневной рабочей неделей будет восемь полноценных выходных за счет суббот и воскресений. Соответственно, рабочих дней остается двадцать.

Однако, в феврале будет не мало украинских и международных праздников. Предлагаем вашему вниманию список важных и значимых дат, которые отмечаются в этом месяце.

Праздники в феврале 2021

2 февраля – День сурка

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака

6 февраля – Международный день бармена

9 февраля – Международный день стоматолога

11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке

12 февраля – китайский Новый год 2021

13 февраля – Всемирный день радио

14 февраля – День Святого Валентина (День влюбленных)

15 февраля – Сретение Господне

19 февраля – День Государственного герба Украины

20 февраля – День Героев Небесной Сотни

21 февраля – Всемирный день экскурсовода, Международный день родного языка

28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины.

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По материалам: Подробности