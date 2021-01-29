Общество

Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
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Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

Февраль в 2021 году начинается в понедельник. У украинцев с пятидневной рабочей неделей будет восемь полноценных выходных за счет суббот и воскресений. Соответственно, рабочих дней остается двадцать. 

Однако, в феврале будет не мало украинских и международных праздников. Предлагаем вашему вниманию список важных и значимых дат, которые отмечаются в этом месяце. 

Праздники в феврале 2021

2 февраля – День сурка
4 февраля – Всемирный день борьбы против рака
6 февраля – Международный день бармена
9 февраля – Международный день стоматолога
11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке
12 февраля – китайский Новый год 2021 
13 февраля – Всемирный день радио
14 февраля – День Святого Валентина (День влюбленных)
15 февраля – Сретение Господне 
19 февраля – День Государственного герба Украины
20 февраля – День Героев Небесной Сотни
21 февраля – Всемирный день экскурсовода, Международный день родного языка
28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины.

Читайте также лунный календарь стрижек на февраль 2021 года.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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