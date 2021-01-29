В Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий, нарушится транспортное сообщение
Впятницу, 29января, днем вбольшинстве областей пройдет снег, Погодные условия приведут кнарушению ипрекращению движения транспорта наотдельных участках дорог, возможно отключение энергоснабжения населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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Насеверо-востоке страны ивКарпатском регионе ожидается умеренный снег. Ввосточных июго-восточных областях прогнозируется небольшой снег сдождем, лишь вОдесской, Николаевской иХерсонской областях— без существенных осадков. ВКиевской области пройдет снег, надорогах гололедица.
ГСЧС обращается квладельцам транспортных средств: воздержитесь отпоездок наавтомобилях вовремя снегопадов, неоставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы коммунальные службы могли своевременно икачественно очистить дороги итротуары отснега.
По материалам: Gismeteo