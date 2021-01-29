Общество

В Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий, нарушится транспортное сообщение

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Впятницу, 29января, днем вбольшинстве областей пройдет снег, Погодные условия приведут кнарушению ипрекращению движения транспорта наотдельных участках дорог, возможно отключение энергоснабжения населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

В Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий, нарушится транспортное сообщение

©dsns.gov.ua

Насеверо-востоке страны ивКарпатском регионе ожидается умеренный снег. Ввосточных июго-восточных областях прогнозируется небольшой снег сдождем, лишь вОдесской, Николаевской иХерсонской областях— без существенных осадков. ВКиевской области пройдет снег, надорогах гололедица.

ГСЧС обращается квладельцам транспортных средств: воздержитесь отпоездок наавтомобилях вовремя снегопадов, неоставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы коммунальные службы могли своевременно икачественно очистить дороги итротуары отснега.

По материалам: Gismeteo

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