В американском штате Айова прошел самый сильный снегопад за 126 лет

Необычайно сильный снегопад накрыл части штата Айова, США, установив новый рекорд. Вгороде Де-Мойн впонедельник, 25января, было зафиксировано 26,2см снега, выпавшего всего задень. Этот показатель побил предыдущий рекорд в25,4см, установленный в1895году, сообщает The Watchers.

Снегопад продолжался чуть менее суток, высокие заносы создали опасные условия надорогах всего штата. Всего засутки патруль штата Айова зарегистрировал 147аварий, 8изкоторых привели ктравмам пассажиров.45транспортных средств пришлось буксировать изсугробов. Многие школьные округа были вынуждены отменить занятия.

Погода также помешала перелетам инормальной работе международного аэропорта Де-Мойн. Кполудню вторника ваэропорту выпало 32,8см снега, это стало 12-м повеличине показателем за2дня вистории города исамым сильным снежным штормом вДе-Мойне смомента метели в2009году.

Согласно информации Национальной метеорологической службы (NWS), вэтом регионе нетак часто выпадает больше 25см снега вовремя одного шторма.

I80 blocked westbound near Atlantic. Traffic backed upfor acouple miles stopped! Visibility and roadway conditions are deteriorating EXTREMELY fast! Multiple vehicles stuck onlanes behind the crash! Extremely dangerous! Travel NOT advised!!! Please stay home! pic.twitter.com/xXg8fe71d6

