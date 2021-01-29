Самый дорогой портрет в истории: картину Боттичелли продали за $92 миллиона (видео)

Картина "Молодой человек с медальоном" флорентийского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли продали на аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке за $92,2 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Личность покупателя не разглашается.

Портрет "молодого человека с медальоном" был написан примерно в 1470-1480 годах. Кто на нем изображен, неизвестно. Предполагается, что это член влиятельного флорентийского семейства Медичи.

С18-го века полотно хранилось в семье британских баронов Ньюборо. В 1982 году ее купил на аукционе за $1,3 млн предыдущий владелец – американский застройщик Шелдон Солоу.

Он экспонировал "Молодого человека с медальоном" в ведущих мировых музеях и галереях, среди которых – Национальная галерея в Лондоне и Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

$92,2 млн – это новый рекорд цены для работ Боттичелли, когда-либо проданных на аукционах. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году, когда за картину "Мадонна с младенцем и юным Иоанном Крестителем" заплатили $10,4 млн.

Боттичелли – живописец раннего Возрождения. Среди его самых известных работ – "Рождение Венеры", "Весна", "Поклонение волхвов", "Сцены из жизни Моисея", а также иллюстрации к "Божественной комедии" Данте Алигьери. Многие из его шедевров представлены в коллекции галереи Уффици во Флоренции.

Напомним, что самой дорогой картиной на сегодня считается "Спаситель мира" Леонардо да Винчи, который в 2017 году купили за $450 млн.

По материалам: Подробности