Пожилым порекомендовали не вакцинироваться от COVID

Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии рекомендует использовать вакцину от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca, только для вакцинации людей от 18 до 64 лет.

В AstraZeneca раскритиковали выводы Stiko.

Эксперты объяснили свою рекомендацию тем, что на данный момент недостаточно данных для оценки эффективности препарата для людей старше 65 лет.

Немецкие СМИ ранее писали, что вакцина приводит к появлению антител менее чем у 10% людей старше 65 лет.

Читайте также, Верховная Рада одобрила закон о запуске вакцинации от COVID в Украине. На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний, а прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.

Кроме того, на территории Украины, после получения вакцины от коронавируса, начнется первый этап вакцинации. Его будут проводить в кабинетах прививок при амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи.

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По материалам: Подробности