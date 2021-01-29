Под Одессой задержали маньяка: в один день изнасиловал девушку и ее мать

29 января был арестован 42-летний житель Одесской области, который обвиняется в двойном изнасиловании. Как сообщает областная прокуратура, житель одного из сел Раздельнянского района за один день изнасиловал сразу двух женщин – маму и ее дочь.

Как стало известно "Фактам", 26 января пьяный мужчина на улице родного села встретил 26-летнюю девушку и несколько раз ударил ее по голове, от чего она потеряла сознание. Садист затащил беспомощную жертву в заброшенное здание, где удовлетворил свою похоть.

Когда молодая женщина пришла в себя, она рассказала о случившемся своей матери. Разозленная 56-летняя женщина в одиночку отправилась выяснять отношения с извращенцем.

Тот не стал с ней спорить, а попросту затащил в дом, избил и тоже изнасиловал. Когда женщине удалось сбежать, она вызвала полицию.

Сексуальный маньяк задержан, суд отправил его под стражу на два месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Харькове пассажир такси, которым оказался 35-летний рецидивист, изнасиловал 46-летнюю женщину-водителя.

По материалам: Подробности