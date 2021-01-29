Общество

«Больше не гигант» – айсберг A68a подвергся еще одному расколу

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Самый масштабный фрагмент антарктического айсберга A68a, площадь которого ранее составляла около 5,8тыс.кв.кмпережил очередной серьезный раскол, сообщает BBC News.

«Больше не гигант» – айсберг A68a подвергся еще одному расколу

©Copernicus/ Sentinel-1

Спутниковые снимки показали, что 2части некогда необъятного ледяного острова пока еще плывут рядом инаходятся примерно в135км кюго-востоку отсубантарктического острова Южная Георгия. Современем они отдалятся друг отдруга.

Более трех лет A68a носил титул крупнейшего айсберга напланете. При расколе каждый последующий крупный фрагмент получает буквенный суффикс. После зафиксированного разлома большая часть сохранит имя A68a, аменьшая получит наименование A68g.

Кконцу 2020 года A68a выглядел изкосмоса как «указующий перст». Гигантский объем айсберга вызвал опасения, что онможет разрушить часть экосистем наЮжной Георгии, если сядет намель недалеко отберега. Новый разлом значительно снизил опасность этого сценария.

«Больше не гигант» – айсберг A68a подвергся еще одному расколу

©BBC News

По материалам: Gismeteo

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