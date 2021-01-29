«Больше не гигант» – айсберг A68a подвергся еще одному расколу

Самый масштабный фрагмент антарктического айсберга A68a, площадь которого ранее составляла около 5,8тыс.кв.кмпережил очередной серьезный раскол, сообщает BBC News.

©Copernicus/ Sentinel-1

Спутниковые снимки показали, что 2части некогда необъятного ледяного острова пока еще плывут рядом инаходятся примерно в135км кюго-востоку отсубантарктического острова Южная Георгия. Современем они отдалятся друг отдруга.

Более трех лет A68a носил титул крупнейшего айсберга напланете. При расколе каждый последующий крупный фрагмент получает буквенный суффикс. После зафиксированного разлома большая часть сохранит имя A68a, аменьшая получит наименование A68g.

Кконцу 2020 года A68a выглядел изкосмоса как «указующий перст». Гигантский объем айсберга вызвал опасения, что онможет разрушить часть экосистем наЮжной Георгии, если сядет намель недалеко отберега. Новый разлом значительно снизил опасность этого сценария.

©BBC News

По материалам: Gismeteo