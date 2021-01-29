30 января в Украине ожидаются дожди и мокрый снег
Всубботу, 30января, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, вюжной части страны пройдут дожди, вбольшинстве областей ожидается мокрый снег, надорогах сохранится гололедица.
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Ветер юго-восточный, юго-западный, 3-12м/с, взападных областях прогнозируется усиление ветра спорывами до16-20м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −10…−5 °С, днем температура воздуха составит 0…+4 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −11…−1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+9 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−4…+2 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+4 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −3…+1 °С, днем воздух прогреется до+4…+9 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo