Общество

30 января в Украине ожидаются дожди и мокрый снег

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Всубботу, 30января, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, вюжной части страны пройдут дожди, вбольшинстве областей ожидается мокрый снег, надорогах сохранится гололедица.

30 января в Украине ожидаются дожди и мокрый снег

©pixabay.com

Ветер юго-восточный, юго-западный, 3-12м/с, взападных областях прогнозируется усиление ветра спорывами до16-20м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −10…−5 °С, днем температура воздуха составит 0…+4 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −11…−1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+9 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−4…+2 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+4 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −3…+1 °С, днем воздух прогреется до+4…+9 °С.

30 января в Украине ожидаются дожди и мокрый снег

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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