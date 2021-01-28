Общество

Во Львове будут спасаться от гололеда кофейной гущей

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Советник львовского мэра Ирина Оршак предложила посыпать дорожки городских парков вовремя гололеда кофейной гущей. Она обладает абразивными свойствами, невредит траве идеревьям, атакже нетребует трудоемкой уборки после использования. Львовские кофейни будут поставлять кофейные отходы безвозмездно, сообщает Zaxid.net.

Во Львове будут спасаться от гололеда кофейной гущей

©iStock

Городское управление экологии утвердило этот эксперимент. Опробовать гущу планируется надорожках парка имени 700-летия Львова. Позже нововведение распространится надругие участки городских парков. Когда снег илед растают, гущу просто сметут сдорожек наклумбы.

Власти ищут экологичные методы для борьбы сгололедом, так как отгорожан поступают жалобы напривычную песчаную смесь, которая причиняет неудобства ввесенний илетний периоды, асоляные смеси могут навредить птицам иживотным.

Сподобной целью кофейную гущу уже используют вВеликобритании.

Гуща благоприятно влияет нарастительность, подпитывая деревья икустарники. Она улучшает структуру почвы иотпугивает вредителей.

Во Львове будут спасаться от гололеда кофейной гущей

©Pinterest

По материалам: Gismeteo

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