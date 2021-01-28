Общество

В южной части Италии произошел массивный оползень, десятки людей эвакуированы

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Обширный оползень, вызванный сильными ливнями, сошел витальянской коммуне Рота-Грека наюге страны. Инцидент произошел вовторник, 26января, около 3часов утра поместному времени. Сместа происшествия эвакуировано около 40человек, сообщает The Watchers.

Тонны земли икамней засыпали дворы, снесли ограждения иповредили здания. Некоторые деревья были вырваны скорнем изразмокшей почвы. Ксчастью, никто непострадал.

Поданным пожарной службы, три здания, расположенные выше насклоне, были повреждены оползнем раньше других. Жителей из10домов эвакуировали вкачестве меры предосторожности.

Спасатели наблюдают зарайоном, оказывая помощь ипереводя людей подальше отопасной зоны. Эксперты считают, что оползень был спровоцирован сильными дождями иплохой работой дренажных каналов. Местами насклонах образовались трещины вгрунте, что может угрожать новыми оползнями.

В южной части Италии произошел массивный оползень, десятки людей эвакуированы

©Vigili del Fuoco

По материалам: Gismeteo

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