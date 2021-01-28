В Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность

Впятницу, 29января, навысокогорье Ивано-Франковской области, атакже западной ицентральной частях Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность IIIстепени.

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При лавинной опасности третьей степени толщина лавинного пласта может составлять около 80см, объем схождения снега достигает 10тыс. кубометров. Сход лавин возможен даже при незначительной дополнительной нагрузке насклонах. Вероятно обрушение отдельных средних, изредка— больших поразмерам лавин.

Перед тем, как выдвинуться вгорный район, следует проинформировать других людей отом, куда высобираетесь икогда выпланируете добраться доцели. Сверьтесь спрогнозом погоды втой местности, куда выидете, атакже вблизлежащих районах. Помните, что погодные условия ввысокогорье могут резко ухудшиться.

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По материалам: Gismeteo