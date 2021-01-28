Общество

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность

Photo of Admin Admin Send an email 42 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Впятницу, 29января, навысокогорье Ивано-Франковской области, атакже западной ицентральной частях Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность IIIстепени.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность

©pixabay.com

При лавинной опасности третьей степени толщина лавинного пласта может составлять около 80см, объем схождения снега достигает 10тыс. кубометров. Сход лавин возможен даже при незначительной дополнительной нагрузке насклонах. Вероятно обрушение отдельных средних, изредка— больших поразмерам лавин.

Перед тем, как выдвинуться вгорный район, следует проинформировать других людей отом, куда высобираетесь икогда выпланируете добраться доцели. Сверьтесь спрогнозом погоды втой местности, куда выидете, атакже вблизлежащих районах. Помните, что погодные условия ввысокогорье могут резко ухудшиться.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 42 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В ОП назвали «историческим поворотом» решения Рады по СБУ и Бюро экономической безопасности

1 час ago

Аэропорт «Киев» в 2020 году в 3,7 раза сократил пассажиропоток

2 часа ago

“Челси” объявил имя нового наставника клуба

3 часа ago

Toyota обошла Volkswagen и вышла в лидеры по продажам авто

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button