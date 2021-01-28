Общество

Синоптики дали прогноз до конца января

Photo of Admin Admin Send an email 10 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Синоптики дали прогноз до конца января

До конца текущей недели – и месяца – по Украине будет идти снег. Местами будет до 8 градусов мороза.

По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток на большей части территории страны временами небольшой, местами умеренный снег, в юго-восточной части и на Закарпатье – с дождем, ночью 30 января в Карпатском регионе значительный снег.

На дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

Температура ночью 1-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в восточных, юго-восточных областях и на Закарпатье ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем 1-7° тепла.

В Киевской области завтра небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

Ранее украинцев призвали не садиться за руль в ближайшие дни.

Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода в феврале. Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.

Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 10 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

“Прометей” вышел победителем из украинского дерби в Кубке Европы ФИБА

1 час ago

Цукерберг хочет деполитизировать ленту новостей Facebook

1 час ago

В ОП назвали «историческим поворотом» решения Рады по СБУ и Бюро экономической безопасности

2 часа ago

Аэропорт «Киев» в 2020 году в 3,7 раза сократил пассажиропоток

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button